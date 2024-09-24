Стоит ли переселенцам открывать ФЛП для получения выплат: объяснение юриста

Одним из условий продления выплат на проживание для внутренне переселенных лиц является занятость. Это включает и открытие ФЛП и ведение предпринимательской деятельности.

Как открытие ФЛП влияет на получение выплат для ВПЛ, в комментарии РБК-Украина объяснил юрист по вопросам ВПЛ Благотворительного фонда "Право на защиту" Александр Дубина.

В начале 2024 года изменились подходы к предоставлению выплат на проживание ВПЛ. Чтобы иметь право на эту помощь, человек должен быть официально трудоустроен или зарегистрирован в центре занятости как безработный, или открыть ФЛП. Некоторые переселенцы решили, что для продления выплат проще всего зарегистрироваться как предприниматель, но не вести деятельность и не получать доходы.

Выплаты ВПЛ начисляются или продлеваются, если среднемесячный совокупный доход на одного человека, который будет получать пособие в семье, не превышает 9444 гривны, объясняет Александр Дубина.

"Если ВПЛ имеет регистрацию ФЛП, то не зависимо от того, осуществляет он предпринимательскую деятельность или не осуществляет, доходы ФЛП учитываются в соответствии с Постановлением КМУ № 632", - отмечает юрист.

Он обращает внимание, что в соответствии с пунктом 9 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного Постановлением КМУ от 22 июля 2020 года № 632, для физических лиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения, независимо от полученных (неполученных) доходов в совокупном доходе за каждый месяц учитывается доход в таких размерах:

одний размер минимальной заработной платы – для плательщиков единого налога первой группы;

два размера минимальной заработной платы – для плательщиков единого налога второй группы;

три размера минимальной заработной платы – для плательщиков единого налога третьей группы.

Минимальная заработная плата в Украине с 1 апреля 2024 года – 8000 грн.

"Касательно ВПЛ, которые имеют ФЛП, но не получают доходов от предпринимательской деятельности - на законодательном уровне этот вопрос не урегулирован", - отмечает Александр Дубина.

Юрист обращает внимание, что ВПЛ может прекратить регистрацию ФЛП по месту своего пребывания по принципу экстерриториальности, обратившись к государственному регистратору ЦНАП. После этого можно получить выписку из государственного реестра, которую предоставить в территориальный орган УСЗН.