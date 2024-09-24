Чи варто переселенцям відкривати ФОП для отримання виплат: пояснення юриста

Однією з умов для продовження виплат на проживання для внутрішньо переселених осіб є зайнятість. Це включає і відкриття ФОП та ведення підприємницької діяльності.

Як відкриття ФОП впливає на отримання виплат для ВПО, у коментарі РБК-Україна пояснив юрист з питань ВПО Благодійного фонду "Право на захист" Олександр Дубіна .

На початку 2024 року змінилися підходи до надання виплат на проживання ВПО. Щоб мати право на цю допомогу, людина повинна бути офіційно працевлаштованою чи зареєстрованою у центрі зайнятості як безробітна, або відкрити ФОП. Дехто з переселенців вирішили, що для продовження виплат найпростіше зареєструватися як підприємець, але не вести діяльність та не отримувати доходи.

Виплати ВПО нараховуються чи подовжуються, якщо середньомісячний сукупний дохід на одну людину, яка отримуватиме допомогу в родині, не перевищує 9444 гривні, пояснює Олександр Дубіна.

"Якщо ВПО має реєстрацію ФОП, то не залежно від того, здійснює він підприємницьку діяльність або не здійснює, доходи ФОП враховуються відповідно до Постанови КМУ № 632", - зазначає юрист.

Він звертає увагу, що відповідно до пункту 9 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого Постановою КМУ від 22 липня 2020 року № 632, для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід у таких розмірах:

однин розмір мінімальної заробітної плати - для платників єдиного податку першої групи;

два розміри мінімальної заробітної плати - для платників єдиного податку другої групи;

три розміри мінімальної заробітної плати - для платників єдиного податку третьої групи.

Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 квітня 2024 року - 8000 грн.

"Щодо ВПО, які мають ФОП, але не отримують доходів від підприємницької діяльності - на законодавчому рівні це питання не врегульовано", - зауважує Олександр Дубіна.

Юрист звертає увагу, що ВПО може припинити реєстрацію ФОП за місцем свого перебування за принципом екстериторіальності, звернувшись до державного реєстратора ЦНАП. Після цього можна отримати витяг з державного реєстру, який надати до територіального органу УСЗН.