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Планирует ли Минфин повышать выплаты ВПЛ в 2025 году: что говорит Шмыгаль

Украина, Пятница 06 сентября 2024 15:37
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Планирует ли Минфин повышать выплаты ВПЛ в 2025 году: что говорит Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

В 2025 году Минфин не планирует увеличивать выплаты переселенцам. При этом объемы 2024 года являютя достаточными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"На 2025 год пока Минфином не было запланировано увеличение размеров государственной поддержки ВПЛ, но объемы этого года являются достаточными", - сказал он.

Премьер добавил, что по состоянию на 1 сентября получателями государственной помощи являются 1,2 млн внутренних переселенцев.

Кроме того, он напомнил про подготовку пилотного проекта по предоставлению ВПЛ в 9 прифронтовых областях субсидий на оплату стоимости или части стоимости аренды жилья.

Выплаты ВПЛ в Украине

В начале сентября Кабмин продлил выплаты переселенцам в Украине после 1 сентября. Пенсионеры, люди с инвалидностью и дети-сироты будут получать деньги еще не менее полугода.

Напомним, взрослым насчитывают 2 тысячи гривен, а для детей - 3 тысячи гривен. В марте 2024 года механизм выплат переселенцам изменили. Теперь помощь получают только наиболее уязвимые категории внутренне перемещенных лиц.

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