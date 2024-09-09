Кто из ВПЛ имеет право на продление выплат и как их будут проверять: объяснение юриста

Переселенцы в Украине имеют право на выплату пособия на проживание. Недавно правительство продлило эти выплаты до февраля 2025 года для части ВПЛ, которые соответствуют определенным критериям.

Кто будет иметь право на помощь, в комментарии РБК-Украина объяснил заместитель координатора адвокации БФ "Право на защиту" Олег Луцив .

Кому из переселенцев продлили выплаты

30 августа 2024 года правительство продлило выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам на еще один 6-месячный период - с сентября 2024 года по февраль 2025 года.

"Подолжение выплаты пособия на проживание ВПЛ должно было состояться "автоматически" для внутренних переселенцев, которые уже имели право на продление и получение пособия за предыдущие шесть месяцев. При этом любое дополнительное обращение ВПЛ к органам социальной защиты населения по поводу такого продления не требуется", – объясняет юрист.

Если же человеку все же не были продлены выплаты "автоматически", он может обратиться за назначением помощи с соответствующим заявлением.

"Не имеют права на продление выплат от государства на основании принятых правительством изменений только женщины из числа ВПЛ, которым ранее выплата пособия на второй шестимесячный период была продлена в связи с беременностью после 30-й недели (после 27-й недели – для женщин, которые отнесены к I-IV категориям лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС)", - обращает внимание Олег Луцив.

Как будут проверять доходы при назначении выплат

Юрист отмечает, что в течение месяца с даты продления выплаты помощи орган социальной защиты населения должен провести проверку соответствия получателей помощи критериям.

"В том числе - так называемым "имущественным критериям" назначения/выплаты пособия на проживание ВПЛ. В частности, касательно осуществления получателем покупательских операций на сумму свыше 100 тысяч гривен", - отмечает Олег Луцив.

Финансово-имущественное состояние переселенцев будет оцениваться путем проверки среднемесячного совокупного дохода на одного получателя на основании информации, поступившей от Государственной налоговой службы или Пенсионного фонда Украины, или справки о доходах.

Период, за который учитываются доходы, составляет один квартал, предшествующий месяцу, который предшествует месяцу обращения за продлением выплаты пособия на второй шестимесячный период, или три месяца, предшествующие месяцу обращения за продлением выплаты пособия на второй шестимесячный период, обращает внимание специалист.

"В случае выявления несоответствия получателей установленным критериям или требованиям выплата им пособия прекращается с месяца, наступающего после месяца автоматического продления выплаты пособия", - добавляет он.

Целью продления выплат является обеспечение финансовой поддержкой проживания наиболее уязвимых категорий ВПЛ.

Фото: Переселенцы на вокзале во Львове (gettyimages.com)

Список категорий ВПЛ, которым продлили выплаты

Внутренне перемещенные лица получают такую помощь на проживание:

для детей и лиц с инвалидностью – 3000 грн;

для других – 2000 гривен.

Согласно постановлению Кабмина от 30 августа 2024 года № 989, без дополнительного обращения на следующий шестимесячный период продлены выплаты:

людям пенсионного возраста, получающим пенсию, размер которой не превышает 4 размеров прожиточного минимума (9444 гривен);

людям с инвалидностью I или II группы;

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

детям с тяжелыми заболеваниями;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в частности, находящимся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

а также родителям-воспитателям, приемным родителям и опекунам (попечителям).

Инфографика: Уточненный список ВПЛ, которые могут получать выплаты (msp.gov.ua)

Кабинет министров весной уточнил перечень ВПЛ, которые могут получить компенсацию за проживание на 6 месяцев.