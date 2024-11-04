Стоит ли ждать снега в Киеве и области: ответ синоптика

Сегодня, 4 ноября, в Украине могут наблюдаться наиболее интенсивные осадки. Позже, вместе с уходом активного циклона, они будут постепенно прекращаться в большинстве регионов.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Дойдет ли снег до Киева и Киевской области

Эксперт объяснила, что сейчас на погоду в Украине влияет активный циклон, который перемещается через территорию России.

"С этим циклоном связаны атмосферные фронты, которые повлекли осадки в виде смешанной фазы (снег с дождем, мокрый снег, - Ред.) по северо-восточным областям, пограничным областям Украины", - отметила она.

Речь идет преимущественно о Сумской и Харьковской областях, которые больше всего "почувствовали зимнее дыхание".

"Но вот сегодня - наиболее интенсивные осадки могут быть. В дальнейшем они уже вместе с уходом циклона также будут постепенно прекращаться", - добавила синоптик.

Птуха сообщила, что небольшой мокрый снег в ближайшие дни (5-6 ноября) может быть на северо-востоке.

"Еще завтра-послезавтра по северо-востоку Украины (в принципе - в тех же регионах) может быть небольшой мокрый снег. Преимущественно - в ночные часы. Однако он уже будет достаточно такой... малой интенсивности", - уточнила специалист.

Между тем, с запада на территорию Украины уже начнет влиять антициклон - поле высокого давления, которое обеспечит погоду без осадков в большинстве областей.

Следовательно, снега в Киеве или Киевской области в ближайшие дни ожидать не стоит.

Какой погоды ждать жителям столичного региона

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшее время в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Осадков в течение вторника, 5 ноября, быть не должно.

Температура воздуха в Киеве:

ночью 1-3 градуса мороза

днем 5-7 градусов тепла

В Киевской области ночью может быть от 0 до 5 градусов ниже нуля. Днем - от 3 до 8 градусов тепла.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 5 ноября в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)