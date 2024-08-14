Нужно ли прогревать двигатель машины перед поездкой: несколько важных советов

Можно сказать, что автомобильный мир живет сегодня с двумя концепциями: после продолжительной стоянки двигатель нужно прогревать и прогревать не надо. Почему эти теории, рожденные в разных веках, сосуществуют до сих пор, разбираемся в материале.

Почему вообще автопроизводителей и водителей беспокоит этот вопрос? Потому что, с одной стороны, холодный двигатель не выдает должной мощности и изнашивается в ускоренном темпе, а с другой, на его прогрев требуется время и лишний бензин, да еще воздух зря загрязняется.

Сразу отметим, что нижеприведенные данные касаются в первую очередь украинских автомобилистов. Потому что в развитых странах водители чаще придерживаются рекомендаций автопроизводителей. А они в большинстве своем пишут в мануалах о том, что прогревать машину не нужно, а если нужно, то не больше 10-30 секунд, а в случае дизеля – 1-2 минуты. К тому же, в мире есть страны, где прогревать двигатель просто запрещено – по экологическим соображениям.

Теория №1: двигатель прогревать надо

Когда двигатели имели карбюраторную топливную систему (бензиновые) или механические форсунки низкого давления (дизели), а масла были не так совершенны, как нынешние, "на холодную" двигатель работал плохо. Он "не тянул", фыркал, дергался, к тому же детали его цилиндро-поршневой группы испытывали увеличенные нагрузки и ускоренно изнашивались. Бензин плохо сгорел в холодном двигателе и часть его буквально вылетала в выхлопную трубу.

Потому непременным правилом для всех машин был прогрев перед выездом. Автопроизводители давали собственные рекомендации, среди которых чаще всего встречался некий двухступенчатый алгоритм. Рекомендовали сначала, до 50 – 70 градусов С, мотор прогревал на месте. А потом, немного убрав "подсос", трогаться в путь, но двигаться медленно, без высоких оборотов и больших нагрузок – пока стрелка термометра не достигнет рабочих к тому времени 90 – 95 градусов С.

Как ни странно, примерно такой схемы прогрева двигателя придерживается и большинство нынешних автомобилистов.

Теория №2: двигатель не прогреваем

Вторая часть водителей нашего времени опирается на рекомендации автопроизводителей. А еще тот факт, что нынешние моторы с их электронным управлением почти сразу работают без замечаний, хотя и не сразу имеют полную отдачу. И соответственно, эти водители трогаются с места без предварительного прогрева или с минимальной выдержкой.

А как следует в идеале?

Следует учесть, что в настоящее время автопроизводители дают свои рекомендации по прогреву исходя из строгих требований экологов. Которые хорошо знают, что именно непрогретый двигатель больше всего отравляет атмосферу.

Но если исходить из чисто технической точки зрения, некоторый прогрев двигателю все же нужен. Сразу после длительной стоянки трогаться с места не стоит, хотя и упорно прогревать современный двигатель до номинальной рабочей температуры (90 – 110 градусов по Цельсию) не обязательно.

При том законы физики никто отменить не может: чтобы двигатель прогрелся быстрее, в его цилиндрах надо сжечь больше горючего. Что фактически возможно только во время движения, особенно когда речь идет о дизеле – потому и есть смысл отправляться в дорогу на не прогретом до конца моторе. Однако нужно знать, что холодный двигатель нельзя нагружать – то есть, его не желательно крутить выше 4500 – 5500 об/мин и держать стрелку тахометра ниже 1500 – 2000 об/мин.

Кратко

Итак, прогревать двигатель перед поездкой или нет, в конце концов, является выбором владельца – учитывая его отношение к машине, перспективу ее использования и менталитет как человека в целом. Но даже если вы выбираете лагерь апологетов "теории непрогрева", имейте в виду, что хотя бы полминуты холодному мотору перед поездкой желательно поработать. А морозное зимнее утро – еще больше. Хотя бы потому, что совсем холодный, промороженный двигатель не сможет везти машину без дерганий и пробуксовок на скользких участках. А это уже вопрос не экономии времени и бензина, а вашей сохранности.