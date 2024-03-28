Попробует ли Путин использовать теракт под Москвой для эскалации войны: оценка ГУР

"Путин и путинская Россия ведут против Украины геноцидную войну, используя весь арсенал, кроме оружия массового поражения. Уничтожаются наши критические объекты гражданской инфраструктуры, энергетика, объекты культуры, социальная сфера, медицина. Сотни, тысячи таких объектов уничтожены путинскими ракетами и беспилотниками. Путинские танки убивают наших мирных жителей и наших защитников. О какой эскалации мы сейчас можем говорить?" - сказал он.

Как считает разведка, теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой кремлевский режим будет использовать для усиления мобилизации, а также попытается превратить образ России из агрессора и жертву.

"Но ни Путин, ни Лавров, ни Шойгу, ни другие убийцы на жертв точно не похожи. Путин остается самым большим и главным террористом в мире вместе с его режимом и руководителями этого режима", - добавил Юсов.

Представитель ГУР также отметил, что неспособность Москва предотвратить теракт является полным крахом путинской силовой модели в глазах избирателей. По мнению Юсова, диктатор Владимир Путин продемонстрировал всем даже своему окружению, что он не способен контролировать ситуацию в стране.