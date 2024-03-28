Чи спробує Путін використати теракт під Москвою для ескалації війни: оцінка ГУР

"Путін і путінська Росія ведуть проти України геноцидну війну, використовуючи весь арсенал, крім зброї масового ураження. Нищаться наші критичні об'єкти цивільної інфраструктури, енергетика, об'єкти культури, соціальна сфера, медицина. Сотні, тисячі таких об'єктів знищені путінськими ракетами і безпілотниками. Путінські танки вбивають наших мирних мешканців і наших захисників. Про яку ескалацію ми зараз можемо говорити?" - сказав він.

Як вважає розвідка, теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою кремлівський режим буде використовувати для посилення мобілізації, а також спробує перетворити образ Росії з агресора та жертву.

"Але ані Путін, ані Лавров, ані Шойгу, ані інші вбивці на жертв точно не схожі. Путін залишається найбільшим і головним терористом у світі разом з його режимом і очільниками цього режиму", - додав Юсов.

Представник ГУР також зазначив, що нездатність Москва запобігти теракту є повним крахом путінської силової моделі в очах виборців. На думку Юсова, диктатор Володимир Путін продемонстрував усім, навіть своєму оточенню, що він не здатний контролювати ситуацію в країні.