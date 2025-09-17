ua en ru
Представитель аптек объяснил снижение продаж лекарств "Дарницы": есть более дешевые аналоги

Среда 17 сентября 2025 15:37
UA EN RU
Представитель аптек объяснил снижение продаж лекарств "Дарницы": есть более дешевые аналоги Фото: почему сеть аптек "Подорожник" снизила закупки препаратов "Дарницы" (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В сети аптек "Подорожник" объяснили уменьшение закупки препаратов "Дарницы" тем, что на рынке присутствуют аналоги более низкой стоимости. В то же время компания уверяет, что доступ к полкам аптек для производителя не блокируют.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий СЭО сети аптек "Путешественник" Тараса Коляды.

"Дело в том, что большинство лекарственных средств, которые относятся к портфелю "Дарницы", имеют аналоги отечественного производства по более низким ценам", - отметил Коляда.

Как он пояснил, согласно инициативе Минздрава, сеть аптек должна была сбалансировать ассортимент в пользу более доступных позиций, чтобы пациенты тратили меньше денег на необходимые лекарства.

"Достаточно сравнить цены на прайс-агрегаторах на, скажем ранитидин или каптопресс (один из лидеров продаж "Дарницы") у разных производителей, чтобы понять общую тенденцию и ценовую политику крупнейших фармигроков", - говорит СЕО сети аптек "Подорожник".

Коляда отмечает, что "Дарница" выигрывает раскрученностью бренда, но проигрывает в цене. Ведь такая же упаковка ранитидина от "Фармацевтической компании "Здоровье" стоит на 10 грн дешевле.

При отсутствии маркетинговых договоров, на чем, по словам Тараса Коляды, настаивала сама "Дарница", производители имеют равные условия для конкуренции за полку. В такой ситуации спрос переключается на более доступные бренды, что и повлияло на объемы закупок.

"Конечно, это не могло не повлиять на объемы закупок продукции от "Дарницы". Вообще странной является такая концентрация внимания не на рынке в целом, а на конкретном генерическом производителе", - подчеркивают в сети "Подорожник".

В то же время Тарас Коляда отмечает, что у "Дарницы" есть препараты, не имеющие полных аналогов на украинском фармрынке, такие как, например, неоспастил.

"Они вне ценовой конкуренции, и конечно, пытаясь предлагать клиентам наиболее полный ассортимент лекарств, мы продавали, продаем и будем их продавать", - отмечает руководитель сети аптек.

Стоит добавить, что данным аналитической компании Proxima Research, производители формируют около 72% конечной цены на лекарства. По словам представителей сетей, высокие наценки заставляют пациентов искать более дешевые альтернативы.

