RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Замедлилось ли наступление на Бахмут: что говорят эксперты

Фото: замедлилось ли наступление ВСУ в районе Бахмута Донецкой области (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталия Гурковская

Российские оккупанты стянули дополнительные ресурсы на южный и северный фланги Бахмута и вести наступление украинским силам обороны очень трудно. Но ВСУ все равно продвигаются.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Пауза между хорошими новостями затянулась, поэтому создается впечатление, что наступление на Бахмут замедлилось. Как объясняет военный эксперт Владислав Селезнев, враг стянул дополнительные ресурсы на южный и северный фланги. И вести наступление очень тяжело, когда нет преимущества в авиационном и артиллерийском компонентах.

"Конечно, в таких условиях наступление замедлилось, а на некоторых участках перешло в позиционную войну. Но в любом случае им (россиянам, - ред.) удается сдерживать нас только за счет невероятной концентрации сил. Следует помнить, что сейчас вообще до 80% оперативных резервов РФ брошены на то, чтобы остановить контрнаступление", - рассказал он РБК-Украина.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что украинские войска наступают на Бахмут с ограниченным количеством средств поражения, артиллерии и боеприпасов. По его словам, приоритетным направлением стал юг, но даже при этом наши силы идут вперед и достигают тактических успехов.

Отметим, на прошлой неделе прошел год с начала битвы за Бахмут. Ради захвата районного центра РФ положила десятки тысяч человек, а сама битва стала самой кровавой и продолжительной в российско-украинской войне.

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области

Заместитель министра Анна Маляр во время брифинга в понедельник, 7 августа, по итогам прошедшей недели рассказывала, что российские войска пытаются атаковать и вернуть утраченные позиции на нескольких участках фронта. В частности, атаки происходят в районе Старомайорского и севернее Бахмута.

Днем ранее, 6 августа, в Институте изучения войны сообщали, что ВСУ продолжают контрнаступать севернее и южнее Бахмута Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна в Украине