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Будут ли сокращать срок мобилизованным заключенным после службы: что говорят в Минюсте

Фото: министр юстиции Денис Малюска (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Хорошее исполнение обязанностей и определенные достижения на фронте должны быть фактором для того, чтобы суд либо сокращал, либо освобождал от отбывания наказания мобилизованных заключенных.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюска.

Как утверждает Малюська, оптимальным вариантом было бы зачисление службы в определенных пропорциях к отбытому наказанию.

"Хорошее исполнение своих обязанностей как военного и определенные достижения - это вполне должен быть фактор для того, чтобы суд либо сокращал, либо освобождал от отбывания наказания, даже если сроки еще не истекли", - говорит министр юстиции.

Он отметил, что это возможный шанс заключенным показать, что они ресоциализировались, и безопасны, находясь на одной стороне со своими согражданами и воюя.

В то же время Малюська подчеркнул, что в идеале нужен предварительный отбор, чтобы избежать ситуаций, когда из тюрьмы ушел "какой-то топ-коррупционер, пойманный на миллионных взятках, а затем он где-то засел в "закарпатском котле".

"Это точно тот случай, который мы хотели бы избежать, потому что это дискредитирует всю идею", - отмечает он.

Мобилизация заключенных

Напомним, в законопроекте о мобилизации, который Рада одобрила в первом чтении, предлагается разрешить привлечение в ряды войск людей с погашенной судимостью.

При этом в Минюсте хотят более радикальный подход. Министр Денис Малюська считает, что мобилизация осужденных должна быть обязательной, а не по желанию.

Более детально о законопроекте - в материале РБК-Украина.

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Мобилизация в Украине