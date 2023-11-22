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Отменят ли тревогу из-за МиГов: что говорят в Воздушных силах

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил (suspilne.media)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине не планируют менять систему оповещения населения о воздушной угрозе, чтобы не рисковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире "Украинского Радио".

Как отметил Игнат, Воздушные силы и в дальнейшем будут объявлять о воздушной опасности относительно ударных БпЛА, ракет, тактической авиации или РСЗО. 

"Для нас не изменится схема оповещения населения. Мы стараемся это делать как можно быстрее на официальном телеграмм-канале. Относительно того, какой уровень угрозы будет, другими словами в какой цвет рисовать карту - это будет принято на высшем уровне", - пояснил спикер. 

Парализация страны МиГами 

По словам спикера Воздушных сил, иногда военные имеют информацию о том, что российские МиГи взлетают с гиперзвуковой ракетой, или же без нее. Впрочем, бывают случаи, когда информации об этом нет никакой, в связи с чем военные "не имеют права" рисковать.

Что предшествовало

Недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров, Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ найти решение, чтобы долговременные полеты МиГ-31К не парализовали Украину воздушной тревогой. По его словам, уровень противовоздушной обороны нашей страны сегодня позволяет пересмотреть методы реагирования на угрозы.

Как отметил Юрий Игнат, решение о длительных полетах российских истребителей не является простым. Сейчас над этим вопросом работают в профильных ведомствах с привлечением ведущих специалистов.

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