Отменяют ли поезда в Сумы? "Укрзализныця" разъяснила ситуацию
Слухи об отмене поездов в Сумы пока не подтверждаются. "Укрзализныця" просит пассажиров следить за обновлениями только через официальные источники.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".
После 20 июня пользователи соцсетей заметили, что на сайте "Укрзализныци" невозможно было приобрести билеты на поезда из Сум позже 6 июля. Это вызвало волну предположений о возможном запрете движения поездов в Сумскую область из-за ситуации с безопасностью.
Что говорят в "Укрзализныце"
В компании подтвердили, что на сегодня курсирование поездов в Сумской области не менялось. Однако продажу билетов пока действительно открывают только за 10 суток до отправления, а не за 20, как предусмотрено стандартными правилами.
Такое ограничение объясняют соображениями безопасности и решениями, которые принимают совместно с органами государственной власти, в частности военными администрациями. В случае изменения маршрута или отмены рейсов компания обещает оперативно информировать пассажиров через официальные ресурсы.
Обычно продажа билетов в "Укрзализныце" стартует за 20 суток до поездки. Но из-за возможных изменений графика или корректировки безопасности, иногда продажа может открываться позже или временно приостанавливаться
Какие поезда ездят из Сум
По данным из расписания, из города продолжают курсировать поезда дальнего следования:
- №113/114 Харьков - Львов;
- №779/780 Сумы - Киев;
- №115/116 Сумы - Киев;
- №143/144 Сумы - Рахов;
- №45/46 Харьков - Ужгород.
Расписание движения пассажирских поездов на станции Сумы (скриншот с сайта "Укрзализныци")
Напомним, для жителей приграничных общин Сумской области ввели бесплатный эвакуационный поезд в Ужгород из-за постоянных обстрелов. Рейс №45 "Сумы - Ужгород" будет курсировать еженедельно, останавливаясь на ключевых станциях. Запись на поезд осуществляют в транзитном центре или через соцзащиту. Следующие отправления - 8, 14, 22 и 28 июля.
Также РБК-Украина рассказывало, как работает система продажи билетов. В "Укрзализныце" объясняют, что на большинство рейсов по Украине продажа открывается за 20 суток до отправления в 08:00, а билеты появляются постепенно. Из-за высокого спроса билеты часто раскупают мгновенно. Также сообщили, когда открывается продажа на международные рейсы.
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