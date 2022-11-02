Не разведданные. СМИ узнали новые детали совещания по ядерному удару в РФ

По данным источников издания, информация про совещание российских военных по применению ядерного оружия содержалась в докладе Национального разведывательного совета. Но она “не являлась необра ботанными разведданными и опиралась не на слишком надежные источники”.

В CNN отмечают, что некоторые американские чиновники считают информацию про обсуждения россиян "вырванной из контекста".

Также часть высшего руководства США была очень обеспокоена такими сообщениями, пишет издание. По мнению ряда американских чиновников, среди россиян царит все большее разочарование действиями армии России на поле боя, которое может привести к отчаянию.