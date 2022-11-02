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Не разведданные. СМИ узнали новые детали совещания по ядерному удару в РФ

Фото: СМИ узнали новые детали совещания по ядерному удару в РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Информация о разговорах российского военного командования о возможности применения ядерного оружия против Украины была не разведывательными данными, а аналитической справкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источников издания, информация про совещание российских военных по применению ядерного оружия содержалась в докладе Национального разведывательного совета. Но она “не являлась необра ботанными разведданными и опиралась не на слишком надежные источники”.

В CNN отмечают, что некоторые американские чиновники считают информацию про обсуждения россиян "вырванной из контекста".

Также часть высшего руководства США была очень обеспокоена такими сообщениями, пишет издание. По мнению ряда американских чиновников, среди россиян царит все большее разочарование действиями армии России на поле боя, которое может привести к отчаянию.

Напомним, ранее издание The New York Times писало, что высшее российское военное руководство обсудило возможности Москвы касаемо применения тактического ядерного оружия против Украины. Эти переговоры повысили беспокойство Вашингтона.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружиеВойна России против Украины