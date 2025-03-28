Продолжают ли США расследовать похищение украинских детей Россией: ответ Рубио

Приостановление программы США

В 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой из-за причастности к незаконной депортации украинских детей.

В середине марта администрация главы Белого дома Дональда Трампа приостановила программу по отслеживанию похищенных Россией детей. В то же время демократы призвали к восстановлению инициативы и введению санкций против лиц, ответственных за нарушение прав детей.

Позже Государственный департамент США опроверг слухи о том, что база данных похищенных Россией украинских детей была удалена.

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