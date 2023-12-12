Продолжать ли боевые действия в случае сокращения помощи Запада: мнение украинцев

При этом каждый третий респондент (32%) считает, что лучше идти на прекращение боевых при действительно серьезных гарантиях безопасности от Запада, даже если освобождение оккупированных территорий затянется на неопределенный срок. Остальные 10% не смогли определиться со своим мнением.

Абсолютное большинство украинцев (87%) считают, что если Запад будет должным образом помогать Украине оружием, финансами, санкциями, то Украина сможет нанести поражение России и достичь приемлемого результата. Считают Россию слишком сильной независимо от поддержки Запада - 7%. Остальные 6% не определились со своим мнением.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, украинцы верят, что надлежащая поддержка Запада позволит добиться результата. "Именно поэтому украинцам досадно и больно видеть, что за пафосными We stand with Ukraine от государств с совокупным ВВП, который исчисляется триллионами долларов, реальная помощь была не столь быстрой, недостаточной в объеме и номенклатуре, а в последнее время вообще забуксовала. Все больше и больше украинцев (и не только) будут видеть в этом лицемерие и предательство от вроде бы друзей", - написал он.

По его словам, большинство даже в таких трудных условиях сохраняют веру в важность борьбы и давления на врага. "Однако очень возможно, что в случае действительно существенного ограничения помощи и большего ощущения последствий этого гражданами общественное мнение быстро изменится. И в этом случае позиция Запада также остается принципиально важной - будет ли Украина (хотя бы подконтрольные территории) иметь действительно серьезные гарантии безопасности или Запад снова хочет предложить очередную версию Будапештского меморандума", - добавил социолог.

Опрос был проведен 29 ноября - 9 декабря 2023 среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Сокращение помощи Украине

Напомним, по данным Кильского института мировой экономики, объем новой выделенной помощи Украине с августа по октябрь 2023 года резко сократился: общая стоимость новых пакетов составила всего 2,11 млрд евро, что является самой низкой суммой с января 2022 года.

Оставшейся основной группой активных доноров являются отдельные европейские страны, такие как Хорватия, Финляндия, Германия, Ирландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария, а также страны НАТО, такие как Канада и Великобритания.

По данным Пентагона, США осталось около 5,9 млрд долларов на военную помощь Украине. Если Конгресс не одобрит пакет в 60 млрд долларов, Вашингтон не сможет продолжать помощь Киеву.