Продолжат ли ВСУ бить по российским субмаринам: мнения экспертов

"Они (российские корабли, - ред.) могут заходить в крымские порты, но ненадолго. Оставаться дольше чем на сутки - это самоубийство. Кроме того, россияне сведут к минимуму надводное положение субмарин, когда те будут выполнять задачи в море. Чтобы минимизировать риски поражения не только ракетным оружием, но и тяжелыми дронами", - объясняет Коваленко.

По мнению эксперта, не исключено, что через некоторое время с основной базы в Новороссийске подводные лодки вообще переведут в Абхазию, где заканчивается строительство морской базы. Тем более, что заявленная дальность ракет "Калибр" превышает 2000 км и по Украине их запускают даже из Каспийского моря.

"Хотя я не вижу причин, почему морские дроны не могут атаковать базу в Абхазии. Это оккупированная территория Грузии, не думаю, что для нас могут быть какой-то проблемой такие удары", - считает он.

В то же время Заблоцкий отметил, что кроме трех судов проекта "Варшавянка", в Черном море есть еще подводная лодка проекта "Алроса", которая, по неподтвержденной информации, также может запускать "Калибры".

Он заявил, что в вопросе о возможностях по уничтожению других субмарин есть много факторов, которые следует учитывать.

"Я предполагаю, что могут быть поражены, но в Крым они вряд ли будут заходить. У них специальная база в Новороссийске, они прячутся, каждый час перешвартовываются, меняют места стоянки. Но, возможно, у нас просто нечем ударить или же не позволяют западные партнеры", - подчеркнул эксперт.