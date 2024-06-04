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Продлят ли срок обновления данных для военнообязанных: ответ Минобороны

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сейчас нет никаких оснований чтобы продлевать срок обновления данных для военнообязанных.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, сейчас идет обновление данных, поскольку в приложении "Резерв+" уже нет каких-то сбоев.

"Если были в первые дни зависания, как только запустилось это приложение, из-за технических проблем, из-за определенной перегрузки, потому что очень много людей решили это попробовать, сделать в электронном виде в своем смартфоне. Сейчас таких проблем нет, то есть обновить через «Резерв+», загрузив предварительно это приложение, может каждый военнообязанный. Соответственно, имеющихся оснований для того, чтобы продолжать, нет", - заявил он.

Кроме того, в Минобороны не исключают форс-мажоров, когда придется продлить срок обновления данных.

"Будет зависеть от того, в каком темпе в дальнейшем будут продолжать обновлять свои данные те, кто должны это сделать - резервисты, призывники и военнообязанные", - заявил Лазуткин. 

Обновление данных в ТЦК

С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Он вносит ряд важных изменений, о которых следует знать всем военнообязанным гражданам.

Все мужчины и женщины, подлежащие мобилизации, в возрасте от 18 до 60 лет, обязаны обновить свои учетные данные до 16 июля 2024 года.

Недавно подчеркивается, что обновление данных касается не только мужчин, но и женщин, подлежащих мобилизации.

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