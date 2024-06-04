Продлят ли срок обновления данных для военнообязанных: ответ Минобороны

По его словам, сейчас идет обновление данных, поскольку в приложении "Резерв+" уже нет каких-то сбоев.

"Если были в первые дни зависания, как только запустилось это приложение, из-за технических проблем, из-за определенной перегрузки, потому что очень много людей решили это попробовать, сделать в электронном виде в своем смартфоне. Сейчас таких проблем нет, то есть обновить через «Резерв+», загрузив предварительно это приложение, может каждый военнообязанный. Соответственно, имеющихся оснований для того, чтобы продолжать, нет", - заявил он.

Кроме того, в Минобороны не исключают форс-мажоров, когда придется продлить срок обновления данных.

"Будет зависеть от того, в каком темпе в дальнейшем будут продолжать обновлять свои данные те, кто должны это сделать - резервисты, призывники и военнообязанные", - заявил Лазуткин.