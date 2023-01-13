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Приведет ли рост военной активности Китая у Тайваня к вторжению: ответ Пентагона

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Вашингтон, Пятница 13 января 2023 00:40
Приведет ли рост военной активности Китая у Тайваня к вторжению: ответ Пентагона Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Константин Широкун

В Пентагоне серьезно сомневаются в том, что активизация китайских военных действий вблизи Тайваньского пролива является признаком вторжения Пекина на остров.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию по итогам заседания Консультативного комитета США – Япония.

"Мы наблюдаем усиление воздушной активности в проливах, мы наблюдаем усиление активности надводных кораблей вокруг Тайваня. Но означает ли это, что вторжение неизбежно, знаете ли, я в этом серьезно сомневаюсь", - заявил руководитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что американские аналитики смоделировали 24 сценария боевых действий США и Тайваня против Китая и определили вероятных победителей.

Также ранее китайская армия организовала совместное патрулирование боевой готовности и настоящие боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Во время военных учений 28 самолетов Китая ворвались в зону ПВО Тайваня.

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