Зеленский о компромиссах во время мирных переговоров: все хотят выйти победителями

Мирные переговоры с участием США, Украины и России будут сложными. Все стороны хотят в итоге выйти победителями.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Мюнхене в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина .

"Я думаю, что они на каком-то уровне о чем-то там говорят. Какая-то информация есть. Ну если честно, они всегда говорили", - сказал он о компромиссах, которые США требуют от России.

Зеленский отметил, что вопрос не в том, что изменилась политика. "Изоляции полной политической России не было. И не будем приписывать все новой администрации. Потому что бывшая администрация так же работала", - сообщил президент.

"Поэтому, я думаю, все будут делать так, чтобы все вышли из этой ситуации победителями. Я имею в виду, США хотят победы, русские хотят победы, а Украина она заслуживает этого", - сказал он.

По его словам, поэтому будет очень сложно.

"Я понимаю примерно о чем они могут общаться. Не только Америка. Глобальный Юг, некоторые европейские страны, вокруг чего может идти речь. Вокруг только того, что принадлежит нам. И поэтому будет сложно. Но кто сказал, что мы не поборем сложности?", - добавил Зеленский.