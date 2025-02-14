Зеленский о компромиссах во время мирных переговоров: все хотят выйти победителями
Мирные переговоры с участием США, Украины и России будут сложными. Все стороны хотят в итоге выйти победителями.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Мюнхене в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.
"Я думаю, что они на каком-то уровне о чем-то там говорят. Какая-то информация есть. Ну если честно, они всегда говорили", - сказал он о компромиссах, которые США требуют от России.
Зеленский отметил, что вопрос не в том, что изменилась политика. "Изоляции полной политической России не было. И не будем приписывать все новой администрации. Потому что бывшая администрация так же работала", - сообщил президент.
"Поэтому, я думаю, все будут делать так, чтобы все вышли из этой ситуации победителями. Я имею в виду, США хотят победы, русские хотят победы, а Украина она заслуживает этого", - сказал он.
По его словам, поэтому будет очень сложно.
"Я понимаю примерно о чем они могут общаться. Не только Америка. Глобальный Юг, некоторые европейские страны, вокруг чего может идти речь. Вокруг только того, что принадлежит нам. И поэтому будет сложно. Но кто сказал, что мы не поборем сложности?", - добавил Зеленский.
Напомним, вопрос мирных переговоров активно обсуждается после победы Дональда Трампа на выборах в США в ноябре прошлого года. Трамп обсуждал этот вопрос во время разговоров с Владимиром Путиным и Зеленскими 12 февраля.
Зеленский заявил в Мюнхене, что Украина готова к конструктивным переговорам, но, по его словам, США пока не подготовили план по завершению полномасштабной войны.
Трамп заявил, что официальные лица США и России встретятся в Мюнхене 14 февраля. Украина также приглашена на встречу. Но Киев заявил, что не ожидает проведения переговоров с Россией в Мюнхене.
Кроме того, в Киеве заявили, что не планируют участия в переговорах в Саудовской Аравии, о которых говорил Трамп.