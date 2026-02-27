Будет ли ЕС возвращать мужчин в Украину? Еврокомиссия дала четкий ответ

Европейский Союз не обсуждает вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста, которые получили временную защиту. В 2026 году соответствующих изменений не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Европейской комиссии Маркуса Ламмерта и Luxembourg Times.
Ламмерт ответил на вопрос о возможной отмене временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. В частности, он касался заявления главы Минобороны Люксембурга Юрико Бакес, которая заявила о необходимости такого шага.
"Мне неизвестно о дебатах в Люксембурге. Могу сказать, что временная защита - это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года", - сказал он.
По его словам, правила временной защиты для украинских мужчин призывного возраста до марта 2027 года будут оставаться в силе.
Издание Luxembourg Times писало, что министр обороны страны Юрико Бакес поддержала министра внутренних дел Леона Глодена, который отметил необходимость возвращения домой украинских мужчин призывного возраста.
По его словам, в страну приезжает все больше мужчин из Украины, что он назвал "определенной проблемой". В частности, Глоден отметил, что Люксембург предоставляет Киеву военную помощь для защиты от российской агрессии, но одновременно принимает молодых украинских мужчин.
Напомним, Норвегия планирует отменить предоставление временной коллективной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Изменения буду касаться граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые будут прибывать в страну.
Власти страны отметили, что новые правила не будут касаться тех, кто уже находится в стране, а также наиболее уязвимых категорий.