Будет ли ЕС возвращать мужчин в Украину? Еврокомиссия дала четкий ответ

Ламмерт ответил на вопрос о возможной отмене временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. В частности, он касался заявления главы Минобороны Люксембурга Юрико Бакес, которая заявила о необходимости такого шага.

"Мне неизвестно о дебатах в Люксембурге. Могу сказать, что временная защита - это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года", - сказал он.

По его словам, правила временной защиты для украинских мужчин призывного возраста до марта 2027 года будут оставаться в силе.

Что предшествовало

Издание Luxembourg Times писало, что министр обороны страны Юрико Бакес поддержала министра внутренних дел Леона Глодена, который отметил необходимость возвращения домой украинских мужчин призывного возраста.

По его словам, в страну приезжает все больше мужчин из Украины, что он назвал "определенной проблемой". В частности, Глоден отметил, что Люксембург предоставляет Киеву военную помощь для защиты от российской агрессии, но одновременно принимает молодых украинских мужчин.