Нужно ли обращаться в ПФУ для пересчета субсидии на дрова: объяснение Минсоцполитики

Для пересчета размера выплат льгот и субсидии на твердое печное бытовое топливо украинцам не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Как отмечается, если вашей семье уже назначена жилищно-коммунальная льгота или субсидия на приобретение твердого печного топлива - вам перечислят ее размер автоматически.

При этом необходимо будет дать согласие Пенсионному фонду на передачу ваших данных международному донору для оплаты повышенного размера поддержки в соответствии с данным решением.

Согласие можно предоставить в ответ на смс-сообщение, поступившее семьям, уже получающим льготы или субсидии на твердое печное топливо, а также через электронный кабинет Пенсионного фонда или обратившись в отделение ПФУ.

Если льгота или субсидия еще не назначена, но вы нуждаетесь в поддержке государства - необходимо обратиться за ней в ПФУ в общепринятом порядке и подать соответствующее заявление.

Субсидия на дрова

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров Украины при поддержке партнеров запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами.

Вчера Кабинет министров утвердил постановление О реализации в течение отопительного сезона 2023-2024 годов экспериментального проекта о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива. Льготники смогут получить 13,6 тысячи гривен, субсидианты - 16,2 тысячи гривен.

Ранее Министерство социальной политики предложило в условиях действия военного положения в Украине ввести совместное финансирование льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме бюджетных средств, предлагается направлять на субсидии средства других не запрещенных законодательством источников, в том числе, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Напомним, Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год предлагает выделить на жилищные субсидии 49,9 млрд. гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд. гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.