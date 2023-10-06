Нужно ли идти в военкомат, если нашли повестку в почтовом ящике: ответ ТЦК

Он объяснил, что мобилизация в Украине является государственным процессом. Поэтому повестки военнообязанным могут вручать не только сотрудники терцентра комплектования и соцподдержки. К этому подключены органы местного самоуправления.

Определенные военкоматами люди из местных чиновников могут разносить повестки, которые должны быть подписаны начальником терцентра комплектования.

"Повестка считается врученной только тогда, когда она подписана гражданином, которому адресуется. Оставленная в почтовом ящике, переданная через родственников, соседей и т.п. повестка не имеет юридической силы", - объяснил Истомин.

При этом спикер подчеркнул, что законом не урегулировало, где именно нужно вручать повестки. Поэтому представители военкоматов делают это там, где считают нужным. В том числе занимаются и адресным оповещением.

Мобилизация в Украине

Сейчас в Украине действует всеобщая мобилизация, которая осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. В первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет проходивших службу военнообязанных.

Напомним, что Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Они будут действовать не менее 15 ноября 2023 года.