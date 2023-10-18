Нужно ли Украине усиливать мобилизацию: что говорят в Раде

"Сегодня никаких оснований для того, чтобы сказать о необходимости расширения, ускорения или увеличения количества мобилизационных мер, нет", - сказал он.

Нардеп также напомнил, что в первый день полномасштабного вторжения России Украина провозгласила всеобщую мобилизацию. И в рамках этой мобилизации территориальные центры комплектации обеспечивают восполнение потерь - и убитых, и раненых.

Также производится мобилизация для формирования новых резервов, "которые нужны для наступления и для освобождения территорий".

"Но оснований на сегодняшний день говорить, что необходимо резко увеличить количество мобилизованных, нет", - сказал Вениславский.

Мобилизация в Украине

На данный момент в Украине действует всеобщая мобилизация, которая осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. Это означает, что мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, а значит, подпадают под призыв в армию. В первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет проходивших службу военнообязанных.

Напомним, что в конце лета президент Владимир Зеленский сообщил, что к нему обращались военные с просьбой усилить мобилизацию.

Отметим, что в ТЦК заявляли, что мобилизация не коснется абсолютно всех мужчин, но каждый военнообязанный должен понимать, что ему, скорее всего, придется защищать Украину с оружием в руках.

Как анонсировали в правительстве, после войны Украина откажется от военного призыва и планирует полностью перейти на профессиональную армию.

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