Нужна ли Украине банкнота 5000 грн: аналитик объяснил, когда она понадобится

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5000-гривневая банкнота пока не нужна.

Новые номиналы становятся необходимыми из-за снижения покупательной способности денег.

Потребность в купюре более 2000 грн. возникнет при значительном обесценении гривны.

Нынешнее появление 2000 грн не свидетельствует о галопирующей инфляции.

Финансовый аналитик не ожидает появления банкноты номиналом в 5000 гривен в ближайшие годы. Он считает такой сценарий преждевременным с учетом нынешней экономической ситуации.

''Это преждевременно. Я думаю, что инфляция не будет шагать такими темпами, чтобы 5 гривен для нас стали как одна копейка во времена, когда самым большим номиналом была 100-гривневая банкнота'', – сказал Шевчишин.

По его словам, потребность в больших номиналах напрямую связана с понижением покупательной способности денег.

''Когда 2 гривны перестанут быть средством платежа, тогда и будет формироваться потребность в номинале более 2000 гривен'', – пояснил аналитик.

Шевчишин отметил, что со временем мелкие номиналы теряют практическое значение, если их покупательная способность становится слишком низкой.

''Когда у нас была высокая купюра 100 гривен, копейка имела определенную стоимость и покупательную способность. А сейчас одна копейка ничего не стоит'', – отметил он.

В то же время, появление 2000-гривневой банкноты, по словам аналитика, не означает автоматического перехода к еще большим номиналам. Для этого гривна должна значительно потерять свою покупательную способность.