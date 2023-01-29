Нужно ли официальное разрешение на использование генератора: ответ нардепа

"Все разрешения, которые необходимы для того, чтобы установить генератор мощностью до 5 МВт, на сегодняшний день отменены, их нет. И по хранению топлива до 2 тонн мы тоже сделали это абсолютно безлицензионно и абсолютно без каких-либо документов. Экологический налог также не собирается из таких источников загрязнения", - отметил нардеп.

Он подчеркнул, что предпринимателям не нужно собирать документы или оформлять соответствующие разрешения при использовании генератора в качестве источников электроэнергии.

В то же время Гетманцев опроверг информацию о якобы штрафах для предпринимателей, использующих генераторы. Он отметил, что штрафы могут быть наложены только если человек ведет бизнес незаконно, то есть без регистрации и уплаты налогов.

Напомним, за прошлый год в Украине спрос на генераторы вырос в 50 раз. Официально в Украину завезли более 669 тысяч генераторов.

Также отметим, что в ноябре Кабмин отменил ввозную пошлину на генераторы, аккумуляторы и ряд товаров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.