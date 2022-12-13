Сложная ситуация. Россия обстреляла восток, повреждены объекты энергетики
По состоянию на вторник, 13 декабря, в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация, дефицит электроэнергии остается значительным. Кроме того, РФ обстреляла несколько районов на Донбассе, повредив энергетические объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
"На востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ", - говорится в сообщении.
Ситуация усугубляется и ухудшением погоды по всей Украине, что негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.
В то же время, на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения.
"Всем облэнерго доказаны лимиты потребления электроэнергии. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго)", – добавили в компании.
Список облэнерго можно найти по ссылке.
Напомним, в Никопольском районе Днепропетровской области энергетики вернули свет после ночных обстрелов России.
А в Одесской области без света оставались до 300 тысяч абонентов, однако ситуация постепенно улучшается.
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