Согласилась ли РФ на перемирие с Украиной: что сказал Путин и как отреагировал Трамп

Украина на переговорах в Джидде согласилась на 30 дней перемирия с Россией. Теперь все зависит от решения диктатора Владимира Путина, который не спешит давать свое согласие.

Подробнее о том, что сказал Путин о перемирии и устраивает ли такой ответ США - в материале РБК-Украина ниже.

Что сказал Путин

Вчера вечером Путин заявил, что согласен с идеей о перемирии, но при этом заявил о "нюансах" вопроса. В частности, он якобы озабочен тем, кто будет контролировать соблюдение перемирия по всей линии фронта.

"Кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий? Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня? И потом, кто на кого будет сваливать ответственность за нарушение этой договоренности? Это все вопросы, которые требуют тщательного изучения с обеих сторон. Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить", - сказал диктатор, добавив, что возможно ему понадобится обсудить идею перемирия с президентом США Дональдом Трампом.

Как реагирует Трамп

Вчера же на заявление Путина отреагировал Трамп. Американский президент надеется, что Путин поступит правильно по вопросу перемирия с Украиной. По его мнению, заявление Путина о перемирии было неполным. Он также Трамп сказал, что если Россия не согласится, это будет "очень разочаровывающим моментом для всего мира".

"У меня есть рычаги влияния (на Путина, - ред.), но я не хочу сейчас говорить о них, потому что сейчас мы с ними разговариваем, и, судя по заявлениям, которые он сделал сегодня, они были достаточно позитивными, я думаю", - добавил Трамп.

Отметим, вчера в Москву на встречу с Путиным ездил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. На данный момент деталей их встречи нет. Однако, по словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца, Трамп примет решение о дальнейших шагах после отчета Уиткоффа о поездке.

Перемирие на 30 дней: в чем суть

Напомним, на встрече в Саудовской Аравии Украина согласилась на идею США о полном прекращении огня - в небе, на море и по всей линии фронта. Единственное условие - согласие РФ и американская делегация обязалась донести суть переговоров до ведома Кремля. Речь идет о перемирии на 30 дней, но с возможностью продления.