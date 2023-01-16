Будет ли больше в Украине воздушных тревог из-за учений в Беларуси: ответ Игната

Игнат отметил, что ситуация в Украине будет зависеть от того, какие самолеты белорусы и россияне будут использовать в ходе учений. Если в небо поднимут стратегическую авиацию, украинцев будут предупреждать об угрозе.

"Если эта авиационная активность будет увеличена на территории Беларуси, очевидно, что нужно соответственно реагировать на эти вещи и держать на контроле. Потому что если это будет самолет МиГ-31 - это носитель "Кинжала", если он поднимается в небо, или это учебный или тренировочный полет - будет воздушная тревога. Так же как самолеты Ту-22М3", - отметил спикер.

Он добавил, что именно бомбардировщик Ту-22М3 выпустил ракету Х-22, ударившую по многоэтажке в Днепре во время последней массированной атаки россиян.

Напомним, что сегодня в Беларуси стартовали совместные с Россией авиационные учения.

В Воздушных силах ВСУ считают, что пока эти российско-белорусские учения не представляют угрозы.

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