ua en ru
Пн, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи підвищили якість мобілізації повістки поштою: що кажуть у ТЦК

Київ, Понеділок 21 жовтня 2024 21:57
UA EN RU
Чи підвищили якість мобілізації повістки поштою: що кажуть у ТЦК Ілюстративне фото: в Україні почали вручати повістки поштою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні вже почали вручати повістки поштою. Але підвищення якості мобілізації поки що не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника адміністративного відділу районного ТЦК у Києві Олега Коротченка в ефірі телемарафону.

"Якісно поки що на жаль такого швидкого або всеосяжного стрибка, я, наприклад, не побачив", - розповів Коротченко.

За його словами, до ТЦК у більшості випадків йдуть громадяни, які впевнені у своїх підставах для відстрочки чи бронювання. Також це стосується тих чоловіків, які хочуть вирішити будь-які проблемні питання.

"Якщо людина не має підстав для відстрочки або бронювання, ну ви розумієте", - уточнив він.

При цьому Коротченко розповів, що були випадки повторного оповіщення осіб з інвалідністю або тих, хто вже має бронь. Тому потрібен механізм, який би вирішив це питання систематично.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні в рамках мобілізації почали вручати повістки поштою.

Такі повістки мають вручатися особисто в руки. Але якщо отримувача за вказаною адресою немає, то працівник відділення пошти повинен за номером телефону проінформувати його про те, що на його ім'я надійшов рекомендований лист.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Призов до армії Мобілізація в Україні
NEWS
Битва за Часів Яр. Чи прорвали росіяни оборону та що насправді відбувається
Битва за Часів Яр. Чи прорвали росіяни оборону та що насправді відбувається
DAILY
Андрій Садовий: З Росією не може бути жодної постійної мирної угоди
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Садовий: З Росією не може бути жодної постійної мирної угоди