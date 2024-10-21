Чи підвищили якість мобілізації повістки поштою: що кажуть у ТЦК

В Україні вже почали вручати повістки поштою. Але підвищення якості мобілізації поки що не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника адміністративного відділу районного ТЦК у Києві Олега Коротченка в ефірі телемарафону.

"Якісно поки що на жаль такого швидкого або всеосяжного стрибка, я, наприклад, не побачив", - розповів Коротченко.

За його словами, до ТЦК у більшості випадків йдуть громадяни, які впевнені у своїх підставах для відстрочки чи бронювання. Також це стосується тих чоловіків, які хочуть вирішити будь-які проблемні питання.

"Якщо людина не має підстав для відстрочки або бронювання, ну ви розумієте", - уточнив він.

При цьому Коротченко розповів, що були випадки повторного оповіщення осіб з інвалідністю або тих, хто вже має бронь. Тому потрібен механізм, який би вирішив це питання систематично.