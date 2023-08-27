Отопительный сезон. Повысят ли тарифы на тепло

Украина не будет повышать тарифы на тепло для людей в новом отопительном сезоне.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Тарифы на тепло для людей в новом отопительном сезоне останутся без изменений", - сообщил премьер.

По его словам, правительство продлило действие ПСО на рынке природного газа до середины апреля 2024 года.

Мы также сообщали, что Кабинет министров Украины принял решение относительно того, чтобы обеспечить неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне.

Тарифы в Украине

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

Напомним, в НБУ ожидают, что существенное снижение рисков безопасности в Украине ожидается в середине 2024 года. Ранее НБУ предполагал, что это произойдет в начале следующего года.

Более подробно о попытке поднять тариф на воду в Украине можете узнать в материале РБК-Украина.

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