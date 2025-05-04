Поддерживают ли немцы запрет ультраправой партии "АдГ": что говорит опрос

По заказу газеты институт общественного мнения Insa провел опрос. Так, после того, как Федеральное ведомство по охране конституции классифицировало партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) как правоэкстремистскую, почти каждый второй житель страны выступил за ее запрет. За такую меру высказались 48% опрошенных, 37% заявили о несогласии с этим шагом, а 15% сказали, что не знают, что думают по этому поводу.

Далее опрос говорит, что подавляющее большинство немцев, а именно 61% - считают АдГ праворадикальной политсилой. В то же время 31% респондентов придерживаются противоположного мнения, а еще 8% не смогли определиться.

Что касается возможного запрета партии, мнения немцев по одному аспекту разделились: 35% уверены, что этот шаг поможет демократии, а 39% считают его вредным для демократических основ. Для еще 16% такой шаг не повлияет на ситуацию, а 10% - не знают, будет ли какое-то влияние.