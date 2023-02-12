Не подготовка к обстрелу. В Воздушных силах назвали цель частых российских атак дронами

По его словам, необходимо привыкать к участившимся российским атаками, во время которых будет работать наша ПВО.

Игнат отметил, что россияне изменили время запуска дронов - теперь они применяют атаки беспилотниками не только в ночное время, но и вечером. При этом место запуска осталось прежним - восточное побережье Азовского моря.

"Таким образом, они небольшими группами вечером начали атаковать. Исследуют работу нашей ПВО, и дроны-разведчики могут появляться, чтобы осмотреть последствия ударов. Нельзя назвать это подготовкой (к новому обстрелу - ред.). Они просто уже третий день запускают, если сегодня тоже подтвердится, что это "Шахеды", - добавил спикер Воздушных сил.