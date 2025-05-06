Пойдет ли Мерц на союз с праворадикалами? Политолог объяснил, что сдерживает нового канцлера

В нынешнем составе бундестага праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) станет самой многочисленной оппозиционной фракцией, что усложнит избегание контактов с ней для председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Особенно учитывая минимальный перевес голосов у парламентского большинства.

"Мерцу будет непросто из-за того, что, с одной стороны, часть его политической силы требует от него удерживать брандмауэр любой ценой. Но, с другой стороны, растет влияние среды, которая заявляет, что брандмауэр уже не имеет такой весовой силы, поэтому необходимо от него отказаться. Это прежде всего восточногерманские деятели и различные консервативные публицисты", - сказал РБК-Украина политолог-международник, аналитик в Западном Институте в Познани Виктор Савинок.

По его словам, аргументы сторонников отмены "брандмауэра" сводятся к двум тезисам. Первый - АдГ не готова к системной работе в правительстве и не имеет соответствующих кадров, поэтому ее привлечение в коалицию приведет к снижению ее рейтингов. Второй - участие во власти якобы заставит партию перейти к более умеренной риторике, как это уже происходило с другими радикальными силами в европейских странах.

"С обоими этими аргументами можно дискутировать, особенно со второй частью, о смягчении риторики, потому что мы видим, что на протяжении всей уже более 10-летней истории АдГ радикализирует свою риторику", - сказал Савинок.