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Переместила ли РФ ядерное оружие в Беларусь: ответ Буданова

Новина українською →
Вторник 20 июня 2023 16:45
Переместила ли РФ ядерное оружие в Беларусь: ответ Буданова Фото: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

По состоянию на данный момент ни одна российская ядерная боеголовка на территорию Беларуси еще не перемещена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

"Процесс подготовки к перемещению действительно продолжается", - говорится в заявлении.

По его словам, хранилища сейчас готовятся.

"Но по состоянию на сейчас ни одной боеголовки еще не перемещено", - добавил Буданов.

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси

В конце мая министры обороны РФ и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва должна передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что первые ядерные заряды от Российской Федерации уже доставлены на территорию Беларуси.

До этого представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов говорил, что перемещение российского ядерного оружия в Беларусь является очередным элементом кремлевского шантажа.

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