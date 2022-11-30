Передал ли Иран баллистические ракеты России: что говорят в разведке

"По нашей информации такие переговоры (о передаче Ираном баллистических ракет для РФ - ред.) проводились, есть соответствующие проекты договоренностей соглашений между Россией и Ираном. Но на сегодняшний день поставки такого вооружения мы не зафиксировали", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ договорилась с Ираном о закупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.

Украинский МИД предупредил Иран о последствиях в случае принятия решения о помощи РФ.

Кроме того, военный эксперт заявил, что Иран может сомневаться в передаче ракет России, поскольку не хочет стать полным изгоем на рынке.

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