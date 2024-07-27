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Получит ли Украина первые F-16 в августе: оценка экспертов

Украина , Суббота 27 июля 2024 09:23
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Получит ли Украина первые F-16 в августе: оценка экспертов Фото: эксперты оценили, когда Украина сможет получить F-16 (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко
Эксперт: Валерий Романенко

Партнеры Украины заявили, что первые истребители F-16 могут появиться в украинском воздушном пространстве летом. Эксперты осторожны в прогнозах по срокам передачи самолетов, но считают, что это может произойти осенью.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "F-16 на подходе. Когда Украина получит истребители и скоро ли будет эффект на фронте".

Известно, что поставка самолетов напрямую зависит от обучения пилотов и технического персонала. Из Дании в Украину вернулась группа техников, готовая принимать самолеты. В скором времени к обучению должны присоединиться еще 50 инженеров.

Ранее партнеры заявляли, что F-16 может появиться в украинском небе летом. На полях саммит НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что процесс передачи F-16 из Дании и Нидерландов стартовал. В общем заявлении союзники подтвердили, что истребители появятся в украинском воздушном пространстве летом.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский заинтриговал заявлением по поставкам F-16. Он отметил, что правительство Польши одобрило решение, чтобы ускорить процесс. Скорее всего, речь идет о логистике и транспортировке из стран НАТО.

Ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко считает, что вопрос поставки самолетов многоплановый, а ситуация зависит не только от партнеров.

"Многое зависит от нас - когда мы будем готовы принять самолеты, обслуживать их и обеспечить безопасность", - объяснил эксперт.

По мнению бывшего инженера по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константина Криволапа, в вопросе сроков передачи F-16 следует отталкиваться от данных о подготовке пилотов. По сообщениям, в августе восемь украинцев завершат обучение в Дании, а в сентябре еще 12 человек - на американской базе в Аризоне.

"Как я понимаю, передача самолетов - это один процесс, а начало применения - совсем другой. На мой взгляд, если пилоты завершают подготовку в августе и сентябре, то нереально ждать появления F-16 раньше октября. Потому что самолеты "поедут", когда заработает все вместе: и пилоты, и технари, и инфраструктура, и слаженность с другими войсками. Не думаю, что мы увидим их в деле до октября-ноября", - рассказал он.

F-16 для Украины

Напомним, что Украина в рамках авиационной коалиции получит от партнеров истребители F-16. В прошлом году Дания и Нидерланды пообещали, что передадут Украине десятки самолетов. Однако поставки не будут совершаться сразу.

Ранее в Украине заявили, что часть переданных F-16 будут размещаться на территории стран-партнеров. Это необходимо для безопасности.

Больше о том, как передача истребителей может повлиять на ситуацию на фронте - в материале РБК-Украина.

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