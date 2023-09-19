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Получит ли Украина ATACMS после поездки Зеленского в США: мнение эксперта

Фото: Украина уже год просит США передать ракеты ATACMS (army.mill)
Автор: Дмитрий Левицкий, Мария Кучерявец

Окончательное решение американского лидера Джо Байдена о передаче дальнобойных ракет ATACMS для Украины может оттягиваться до его встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зеленский снова в США. Чего ждать от поездки и вернется ли он из ATACMS".

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, существует две возможные версии по решению о дальнобойных ракетах ATACMS для Украины.

"Первая - его просто откладывают под визит, чтобы объявить об этом под встречу Байдена с Зеленским. Это наиболее вероятная версия. Или Байден еще колеблется и уже после встречи решение будет принято", - сказал он в комментарии изданию.

Впрочем, эксперт акцентирует, сценарий того, что Зеленский вернется с положительным решением по ATACMS, не является 100-процентным.

"Я бы не спешил с окончательными выводами, чтобы не сглазить. Поэтому будем осторожны в прогнозах и оценках. Вероятность решения высока, но не 100-процентная", - отметил Фесенко.

Зеленский в США

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты с рабочим визитом и сейчас находится с визитом в Нью-Йорке. Вечером ожидается его выступление в Генассамблее ООН.

Также Зеленский примет участие в Саммите целей устойчивого развития и выступит в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, в Вашингтоне глава государства проведет переговоры с американским лидером США Джо Байденом, а также лидерами палат и партий Конгресса.

ATACMS для Украины

Украина еще с осени прошлого года призывает США передать украинским силам дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом в последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что вопрос предоставления Украине ATACMS якобы сошел с мертвой точки, а 16 сентября сенаторы-республиканцы в письме американскому лидеру призвали Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты.

При этом в Белом доме осторожны с заявлениями. Там сообщили, что еще продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности. Так что пока решение еще не принято.

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