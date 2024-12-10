Какую банковскую тайну раскрывают по кэшбеку и "тысяче Зеленского": разъяснение правительства

Министерство экономики направило банкам разъяснения относительно государственных программ "Национальный кэшбек" и "Зимняя поддержка". В министерстве заявляют о нецелесообразности чрезмерных требований по раскрытию банковских данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Кэшбек

Как отмечается в письме министерства, для расчета 10% кэшбека за покупку украинских товаров в рамках программы "Национальный кэшбэк" Министерство экономики требует данные исключительно о платежных операциях по покупке украинских товаров.

"Информация об этих платежных операциях является основанием для начисления кэшбека конкретному потребителю за конкретные покупки. В данных о других платежных операциях для реализации программы Министерство экономики не нуждается. Требования со стороны банков о предоставлении согласия на раскрытие других данных в случае наличия таких считаем нецелесообразным", - говорится в письме.

Министерство экономики обращается к банкам о приведении своих договоров с клиентами и других документов в соответствие с предоставленными разъяснениями.

"Тысяча Зеленского"

Относительно единовременной государственной денежной помощи гражданам "Зимняя поддержка", то заявителю необходимо открыть счет в соответствии с порядком программы "Национальный кэшбек".

"Вместе с тем, если получатель помощи "Зимняя поддержка" на момент подачи заявки не желает быть участником программы "Национальный кэшбек", такой заявитель не должен давать согласие на обработку платежных операций по программе "Национальный кэшбек" и не должен предоставлять разрешение на предоставление информации", – говорится в письме.

Закрыть банковскую карточку "Национальный кэшбек" или отозвать предоставленное разрешение граждане могут в любой момент. Для этого следует обратиться к поддержке банка, отметили в пресс-службе Минэкономики.

Деньги из бюджета

Напомним, программа кэшбека действует с сентября 2024 года. "Национальный кэшбек" в размере 10% предоставляется за покупку украинских товаров, представленных производителями в программу, в магазинах – участниках программы.

С 1 декабря можно подать заявление на получение тысячи гривен через "Действие". Кабмин утвердил Порядок реализации экспериментального проекта о предоставлении единовременной государственной денежной помощи "Зимняя поддержка" в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Украинцы смогут получить тысячу гривен из государственного бюджета. Для этого нужно подать заявление в течение декабря 2024 – января 2025 года. Средства поступят на карточку "Национального кэшбека".

Деньги могут быть использованы 31 декабря 2025 года. Тысячу гривен можно потратить на те же цели, что и средства кэшбека. Правительство определило список товаров и услуг, на которые можно потратить эти средства.