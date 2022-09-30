Окружены ли российские войска в Лимане: в ВСУ дали ответ

Фото: ситуация в районе Лимана (deepstatemap)

Он отметил, что Генштаб ВСУ пока не называет населенные пункты, которые перешли под контроль украинских войск, поскольку операция продолжается.

"Детали по взятым местам точно назвать пока не можем. Поскольку флаг ВСУ могут занести и установить, они делятся радостными видео, но бои еще продолжаются. После стабилизационных мероприятий можно будет сказать подробнее. Когда будут проведены все мероприятия по безопасности и нет будет происходить контратака врага", - отметил он.

По словам Череватого, на Лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки и она уже находится "на этапе завершения".

"Трудно комментировать, поскольку операция еще продолжается. Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", - сказал он, добавив, что у Лимана российская армия гораздо сильнее укреплена, чем была под Харьковом, где ВСУ "сломали" оккупантов и они сбежали.

"Поэтому, это заняло время, но наш Генеральный штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, как военные высокого уровня опытности, подготовки", - добавил Череватый.