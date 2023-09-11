Объявит ли Путин мобилизацию в России осенью: ответ ГУР

"Объявят ли они снова открытую мобилизацию вроде той, которая была прошлой осенью? Пожалуй, что нет. Сейчас они проведут эти выборы, дальше начнут готовиться к выборам президента 17 марта 2024 года. Никто не захочет так рисковать накануне кампании, объявив мобилизацию. Возможно, это произойдет позже", - считает Скибицкий.

Однако он добавил, что все необходимые организационные меры для этого Кремль уже провел. В России приняли необходимое им законодательство, ввели электронный учет, заставили всех ходить к военкоматам, когда их вызывают, а также усилили ответственность за уклонение от призыва.

Кроме того, по словам Скибицкого, Москва уже даже рассчитала, какую численность людей и из каких регионов следует призывать. Сейчас они мобилизуют людей из всех регионов, особенно из депрессивных - где люди идут воевать, чтобы заработать, объясняют в ГУР.

"Сейчас у Путина нет необходимости проводить открытую мобилизацию и объявлять: "мы призываем еще 500 тысяч человек". В России в этом году заявляли, что планируют набрать в армию еще 400 тысяч контрактников и призывают 240 тысяч срочников. А дальше тех, кого мобилизуют, кого призывают на действительную военную службу, агитируют переходить на контракт в профессиональную армию (ведь у них срочники тоже не участвуют в боевых действиях)", - объяснил Скибицкий.

По его словам, заключать контракт убеждают разными способами. В частности манипулируя, что контрактники получают большую зарплату, что их направляют на менее горячие участки, чем мобилизованных. И так этот процесс постепенно двигается.

Мобилизация на территории России

По данным британской разведки, накануне президентских выборов в России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут стремиться избежать дальнейших непопулярных мобилизаций.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется временно оккупированных территорий Украины.