Обсуждают ли в Евросоюзе конфискацию активов России: в ОП развеяли слухи

"Вчера появилась фейковая новость, опубликованная российской журналисткой европейского издания, вроде бы ЕС не будет конфисковывать замороженные российские активы… Странно было видеть, что ведущие украинские издания и блоггеры эту новость подхватили и публиковали. На самом деле Евросоюз не прекратил дискуссию об активах. Несмотря на все заявления, Европа созревает, поверьте", - заверила Мудра.

Она также подчеркнула, что страны Запада оставят замороженными активы России, пока страна-агрессор не прекратит войну и не возместит ущерб.

Мудра объяснила, что решение о передаче Украине российских активов принимает каждая страна отдельно, оно не в компетенции Евросоюза. Для передачи активов странам понадобится изменить законодательство. Украинские чиновники каждый день активно работают над этим вопросом со странами ЕС, Британией, Японией и не только.

По словам заместителя ОП, активы РФ планируется направить на оборону и восстановление Украины.