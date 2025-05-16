Обсуждали ли в Стамбуле возможную встречу Зеленского и Путина: ответ Умерова

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры украинских и российских делегаций в Стамбуле. Это был первый контакт между странами за три года полномасштабной войны.

Сначала в Стамбуле планировалась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, которая должна была состояться 15 мая. Однако Путин не приехал.

Ранее Зеленский отмечал, что на переговорах Украина нацелена на достижение прекращения огня с Россией минимум на 30 дней. Это необходимо, чтобы дальше обсуждать уже все другие вопросы, касающиеся мира.

Как сообщали СМИ, встреча украинской и российской делегаций длилась чуть больше часа. Они не добились существенного прогресса в контексте достижения мира.

Подробнее о том, как проходили переговоры в Стамбуле, - в материале РБК-Украина.

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