Настаивает ли Россия на выходе украинских войск из Донбасса: что сказал Буданов

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов не раскрыл, до сих пор ли Россия требует от Украины выйти из Донбасса. Он объяснил, что имеет значение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Буданова на пресс-конференции.
Вопрос прозвучал после второго дня переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. Журналисты поинтересовались, до сих пор россияне настаивают на выходе Украины из Донбасса.
"Смотрите, вопросы, которые поднимаются во время переговоров, - это вопрос переговоров. Важен только результат. Когда мы его добьемся, об этом будет публично объявлено", - ответил Буданов.
Напомним, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву 12 ноября на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.
После этого они проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщало РБК-Украина, Россия заявила о договоренности по большому обмену пленными.
По словам главы российской делегации Владимира Мединского, детали обнародуют позже.
Также мы писали, что, по данным The Telegraph, Киев отклонил новое предложение США по границам.
Она позволила бы России заявить о полном контроле над линией фронта на Донбассе без передачи городов, держащих Силы обороны.