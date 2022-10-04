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Могут ли украинцы во время войны въехать в Израиль: ответ посла Бродского

Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Виталий Носач, РБК-Украины)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Александр Белоус

Израиль снял для Украины все ограничения на въезд, которые действовали с начала войны. Окончательное решение принимает пограничная служба.

Об этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал в интервью РБК-Украина.

"К сожалению, ограничения были, но теперь они сняты, мы вернули ситуацию до войны, когда каждый гражданин Украины может купить билет, прилететь в Израиль, а дальше на усмотрение пограничной службы", - сказал посол.

При этом он заявил, что каждая страна имеет право того или иного человека к себе не пустить. "И так же было до войны, никакой разницы нет", - добавил Бродский.

По его словам, с начала войны в Израиль из Украины приехало 12 тысяч человек, которые имеют право на репатриацию.

"Еще больше 20 тысяч не евреев, людей, у которых нет еврейских корней, приехали в Израиль как беженцы. Как правило, это люди, у которых есть либо родственники, либо друзья в Израиле, которые могут им помочь. Они сбежали от войны, в Израиле они получили официальный статус беженца и могут там жить, по крайней мере, пока идет война", - сообщил посол.

В то же время Бродский сообщил, что до войны из Украины было довольно много нелегальных рабочих, которые оставались в Израиле. "Потому паспорт гражданина Украины вызывает больше вопросов, чем паспорт гражданина США, откуда у нас практически не было нелегалов. Из Украины таких было несколько тысяч. И всем им, кстати, дали легальный статус, в момент начала войны их всех легализовали", - сказал он.

Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 августа 2022 года количество пересечений границы с Украиной с 24 февраля 2022 года составляло 12 млн человек, при этом в Украину вернулось 5,3 млн человек.

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Израиль