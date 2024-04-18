RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Могут ли в Украине признать неконституционными ограничения прав уклонистов: ответ Минюста

Фото: министр юстиции Украины Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В новом законе о мобилизации могут быть проблемы с конституционностью в вопросе ограничения прав уклонистов, ведь это зависит от того, как депутаты сформулировали эту процедуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську в эфире телемарафона.

По словам министра, Конституция Украины большинство прав, предусмотренных Конституцией, позволяет ограничивать в военное время. В том числе и право на имущество и право собственности.

"Поэтому - это конституционно, теоретически. Но практически сказать сложнее. Теоретически, проблемы с конституционностью могут быть, потому что это зависит от того, как сформулировали депутаты процедуру ограничения прав", - отметил Малюська.

 

 

Закон о мобилизации

Напомним, еще 25 декабря правительство вносило в Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но его отозвали из-за ряда замечаний.

Уже в парламент внесли обновленный документ, который после тысячи правок прошел первое и второе чтение 7 февраля и 11 апреля соответственно. После этого 16 апреля закон подписал президент Владимир Зеленский.

Новый закон вступает в силу 18 мая.

Для уклонистов и нарушителей правил военного учета готовили ряд ограничений. В том числе временный запрет на выезд из Украины, а также арест счетов в банках и других финансовых учреждений, ценных бумаг, депозитов и криптокошельков.

Однако комитет эти инициативы не поддержал и остановился на временном ограничении в праве управления транспортным средством.

Детальнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина "Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклоняющихся. Каким будет новый закон о мобилизации".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции УкраиныМобилизация в Украине