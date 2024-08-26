Могут ли Украина и Россия провести переговоры на втором саммите мира: что говорит Киев

Содержание:

Участие России - под вопросом

Украинские чиновники после завершения первого саммита мира неоднократно заявляли о том, что на второе такое мероприятие уже планируют пригласить Россию.

В частности, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, большинство стран мира хотят, чтобы представитель РФ принял участие во втором саммите мира. По их мнению, в ином случае будет невозможно добиться существенных результатов.

"Поскольку весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против, потому что для нас важно их остановить", - подчеркивал глава украинского государства.

При этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обращал внимание, что участие России в саммите мира возможно, но Украина не собирается идти на какие-либо компромиссы с агрессором.

В свою очередь чиновники страны-агрессора не допускают даже возможности того, что они отправят своего представителя на второй саммит мира.

Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров жаловался, что для России неприемлема формула мира, которая является основой в вопросе проведения второго саммита мира.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что для России формат второго саммита мира является “ультиматумом”

"Мы такие ультиматумы не воспринимаем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", - добавлял он.

Переговоры Украины и РФ на втором саммите мира

Если Россия все же решится участвовать во втором саммите мира, то переговоры Украина пока не рассматривает.

По словам Ермака, в случае участия РФ ее представителю на втором саммите мира хотят представить мирный план на основе формулы мира.

"Но это не означает начала переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь. Мы хотим, чтобы даже вот такая встреча, на которой можно передать этот план, происходила не в формате Украина-Россия, а в присутствии всех стран, которые поддержали наш план", - уточнял руководитель Офиса президента.

Исходя из этих слов можно сделать вывод, что Киев не планирует начинать мирные переговоры с Москвой в рамках второго саммита мира. При этом чиновники Украины несколько раз заявляли о готовности к переговорам с Россией вне такого формата, но для этого есть условия.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что диалог может начаться в любой момент, если агрессор выведет свои войска с украинской территории.

"Когда вы говорите "дипломатия" - я только за, но я хотел бы увидеть конкретные шаги, и чтобы это было не за счет 30% нашего государства и не за счет нашего населения. Если есть такой план - мы только за", - рассказал недавно глава государства в интервью индийским СМИ.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин несколько месяцев назад поставил перед Украиной ультиматум. Глава Кремля подчеркивал, что переговоры с Киевом могут начаться только при условии, если украинские войска выйдут из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также Путин хотел, чтобы Украина отказалась от своего стремления стать частью Североатлантического альянса.

Таким образом, диалог между Украиной и РФ остается маловероятным, поскольку Россия не хочет подчиняться международному праву и Уставу ООН.

К слову, более детально о мирном плане, который Украина хочет представить РФ на втором саммите мира, - в материале РБК-Украина.