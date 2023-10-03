Могут ли США приостановить финансовую помощь Украине: ответ посла

Несмотря на то, что Конгресс принял временный бюджет США без помощи Украине, риска прекращения предоставления финансовой помощи государству на данный момент нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в интервью "Укринформу" .

Она отметила, что в этом году процесс принятия бюджета США на 2024 год на фоне предвыборной кампании начался с дискуссий о бюджете на год и договоренностей в Конгрессе по поводу "долгового потолка".

Из-за отсутствия консенсуса все перешло в бюджетную резолюцию на квартал, а затем и вообще на 30 и 45 дней. По словам посла, это было обусловлено исключительно внутренними американскими вопросами.

Маркарова подчеркнула, что двухпартийная поддержка Украины в обеих палатах до сих пор есть. Но перед риском шатдауна Конгресс смог проголосовать лишь "короткий" документ на 45 дней, содержавший исключительно программы федерального правительства.

"С учетом того, что предыдущий бюджет содержит значительные переходные средства, мы будем сейчас использовать их, поэтому риска прекращения финансирования нет. Обидно, что украинские программы не были добавлены в решение на 45 дней, однако гораздо важнее получить полноценное финансирование в основном бюджетном решении", - сказала она.

По результатам встреч и телефонных переговоров с членами Конгресса, посол отметила, что множество сенаторов и конгрессменов от обеих партий призвали не просто принять или сохранить поддержку Украины, но и усилить ее. К тому же, администрация активно работает с Конгрессом по этому вопросу.

"Даже сейчас продолжаются очень активные переговоры о наработке нового бюджетного решения, в котором помощь для Украины должна быть предусмотрена. Бюджет может быть принят как в виде отдельного закона, так и в виде части большего пакета финансирования Минобороны США", - сказала она.

Маркарова также отметила, что с начала полномасштабной войны Конгресс выделил в четырех законах о дополнительном финансировании около 113,4 млрд долларов на программы, связанные с оказанием помощи Украине, а также странам, которые либо пострадали от агрессии, либо помогают нам.

При этом, по ее словам, за выделением денежных средств всегда стояли непростые дискуссии и голосования. Некоторые документы блокировались. Как, например, в мае прошлого года, когда рассматривались изменения в бюджет-2022. Она отметила, что каждый законодательный акт проходил сложный процесс, как внутри Конгресса, так и на уровне взаимодействия между законодателями и Администрацией США. К тому же, не все они в результате оставались такими, как планировались в начале.

Временный бюджет в США

Недавно в США проголосовали за двухпартийный законопроект, который стремится избежать приостановки работы правительства. Финансирование правительства США продлили на 45 дней. Впрочем, в нем нет помощи для Украины.

Сейчас у Пентагона есть возможность поставить Украине оружия из собственных складов еще на 5,4 млрд долларов.

Больше об этом читайте в материале "У Байдена запустили отсчет в шатдаун. Что это такое и как повлияет на помощь Украине".

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