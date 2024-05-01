Могут ли протесты в Грузии привести к новой революции: мнение эксперта
Если власти Грузии не уступят и все-таки примут скандальный закон об иноагентах, на улицы выйдет еще больше протестующих. При этом разгоны силовиками масштабных акций могут привести к новой революции в стране.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Поворотный момент. В чем причина протестов в Грузии и почему путь в ЕС на волоске".
По мнению эксперта по вопросам Южного Кавказа в Польском институте международных отношений Войцеха Войтасевича, прямо сейчас трудно сказать, как будут разворачиваться события в Грузии. В том числе и потому, что у протестующих нет сильного лидера.
По его словам, многое зависит от того, что сделает "Грузинская мечта" в ближайшие дни и как поведут себя силовики, выполняющие приказы правительства. Скорее всего, если власти не уступят и примут скандальный закон об иноагентах, на улицы выйдет еще больше демонстрантов.
Проводя параллели с событиями в Украине десятилетней давности, эксперт напомнил, что были разные этапы протестов. Были дни, когда выходили сотни тысяч, затем градус напряженности снижался, но приказы стрелять в людей стали тем самым изменившим все моментом.
При этом Войтасевичу сложно оценить нынешний протестный потенциал в Грузии. На сегодняшний день сложно однозначно сказать, приведут ли разгоны масштабных акций к эскалации и готовы ли грузины отвечать силовикам. Теперь все в руках грузинского общества.
По его мнению, если масштабные протесты продолжатся, это может означать конец власти партии "Грузинская мечта", например, по сценарию мягкой Революции роз 2003 года.
"Возможно ситуация будет развиваться в этом ключе, пока сказать сложно. Мне кажется, сейчас на столе все варианты. Если "Грузинская мечта" решит, что все это ошибка, исчезнет причина протестов. А если дойдет до насилия, то возможен вариант и вооруженной борьбы на улицах", - отметил эксперт.
Закон об иноагентах и протестах в Грузии
17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об иноагентах.
Так называемый "российский закон" вызвал волну протестов под парламентом в Тбилиси. Участники акций призывали не голосовать за закон во втором чтении.
Однако сегодня, 1 мая, парламент Грузии, несмотря на многотысячные протесты населения, принял скандальный закон об иноагентах во втором чтении.
При этом президент страны Саломе Зурабишвили, которая дистанцировалась от политики правящей партии "Грузинская мечта", пообещала наложить на документ вето, если его примут в третьем чтении.
Однако стоит отметить, что у правящей партии достаточно голосов, чтобы преодолеть президентское вето.
Детальнее о причинах массовых акций, угрозах европейскому пути Грузии и о том, приведут ли силовые разгоны к новой революции, - читайте в материале РБК-Украина.
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