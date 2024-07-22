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Могут ли люди с инвалидностью выехать из Украины без отметки об отсрочке в "Резерв+"

Регистрация в "Резерв+" не является обязательной (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

С 17 июля 2024 года наличие военно-учетного документа при пересечении границы является обязательным условием для всех мужчин (граждан Украины) в возрасте от 18 до 60 лет.

РБК-Украина рассказывает, могут ли лица с инвалидностью выехать из Украины без отметки об отсрочке в приложении "Резерв+".

Кому и для чего нужен "Резерв+"

Электронный кабинет военнообязанного в приложении "Резерв+" является точкой доступа пользователя к Единому электронному реестру призывников, военнообязанных и резервистов под названием "Оберіг".

Через этот электронный кабинет можно максимально быстро:

  • обновить или предоставить данные о статусе призывника, военнообязанного или резервиста
  • сформировать военно-учетный документ в электронной форме

При этом регистрация в электронном кабинете не является обязательной. Это лишь дополнительное удобство, предлагаемое государством.

Пересечение границы: нужна ли лицам с инвалидностью отметка об отсрочке в "Резерв+"

Согласно информации Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), во время пересечения границы на выезд из нашей страны пограничники проверяют военно-учетные документы у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Уточняется, что документ может быть:

  • или бумажным
  • или в электронной форме

В ГПСУ напомнили также об отдельной категории мужчин, имеющих право на пересечение госграницы на фоне отсрочки от призыва или исключения из военного учета - по состоянию здоровья.

"В их военно-учетных документах должна быть указана информация о получении такой отсрочки или исключении из военного учета или должна быть справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабинета министров от 16.05.2024 №560", - подчеркнули пограничники.

При этом использовать именно приложение "Резерв+" - не обязательно.

Кому и на каких основаниях могут отказать в пересечении границы

В Госпогранслужбе подчеркнули: в пересечении государственной границы на выезд из Украины пограничники отказывают в случае отсутствия военно-учетного документа военнообязанных.

Кроме того, основанием для отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о предоставлении такого лица насчет розыска в Национальную полицию.

"В таких случаях на место будут вызывать полицейского для осуществления административного задержания лица и его доставки в ближайший Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СК)", - рассказали в ГПСУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько ограниченно пригодных признают непригодными после обследования.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", Аrmy.gov.ua, пресс-служба ГПСУ.

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